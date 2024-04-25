مصطفى بكرى: الشعب المصرى صبور ولديه حرص على بلده واستقراره

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواطنين في حاجة إلى التغيير، الذي يبث في نفوسهم الأمل، وتعويض صبرهم على الغلاء، رغم جهود رئيس الوزراء لمكافحته.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن التغيير أو التعديل لمصلحة الدولة، والشعب والنظام والمصريون ينتظرون تغيير أو ترشيد المسار السياسي والاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع تغيير الوجوه.

كما وجه بكري التحية للشارع البورسعيدي، الذي قاطع الأسماك، حتى تركه يتعفن في الشوارع، فاضطر التجار إلى خفض أسعاره، منتقدًا أداء بعض الوزراء، قائلا: "هناك مسئولون حماسهم فتر منذ فترة، هؤلاء الناس لابد أن يغادروا فورًا، وهناك من بذل جهدًا لا ننكره، لكن التغيير يجب أن يشمل هؤلاء الذين لم يحققوا البرنامج الرئاسي، أو أصبحوا مجرد موظفين ليس لديهم قدرة على الإبداع".

وتابع "بكري"، أن المواطنين يريدون مسئولين يشعرون بهم، مثلًا موضوع أحمال الكهرباء، لماذا يتم قطع الكهرباء ساعتين وربع الساعة، هذا أمر يؤلم الناس، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، منوهًا إلى أن الشعب المصري صبور ولديه حرص على بلده واستقراره.