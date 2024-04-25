وزيرة التضامن: ننفذ مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سيناء عمق استراتيجي لمصر ويتم العمل على تنمية كافة القطاعات في سيناء بالتوازي مع حماية الامن القومي.

وقالت نيفين القباج في كلمتها في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء: "تحية مباركة لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لاسترداد الأرض، ونقدر بشدة تضحيات رجال الجيش والشرطة"، مضيفة:"مصر شرعت في رسم خطة تنمية شاملة في سيناء، كما يتم استزراع مئات الأفدنة من الأراضي في سيناء والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في سيناء".

وتابعت القباج: "يتم العمل على تطوير مجتمعات عمرانية ويتم ربط سيناء بالدلتا"، مؤكدة: "ننفذ مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء في سيناء، وإنشاء مدن جديدة في سيناء مثل مدينة رفح الجديدة".