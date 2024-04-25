وزيرة التضامن: أرض سيناء لها أهمية جغرافية واقتصادية كبيرة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عيد تحرير سيناء يوم غال علينا وهو ذكرى استرداد مصر لأرضها بعد صراع طويل أسفر عن انتصارات كاسحة للدولة المصرية والجيش.

وقالت القباج في كلمتها باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء: "يوم 25 أبريل هو تاريخ رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ".

وأضافت القباج: "سيناء أرض الفيروز والتاريخ وأرض الأنبياء وهي جزء غالٍ من جسد الدولة المصرية ومصدر مهم من مصادر السياحة في مصر".

وتابعت: "سيناء تملك 30% من سواحل مصر، وأرض سيناء لها أهمية جغرافية واقتصادية كبيرة".