منذر رياحنة: رمال سيناء ارتوت بدم رجال القبائل والجيش والشرطة

شارك الفنان ماجد المصري والفنان منذر رياحنة، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء.

وقال منذر رياحنة: "نحتفل بذكرى العزة والكرامة بتضحيات رجالان النسور والصقور والأسود ويكفينا فخرا أن سيناء أرض الميلاد وأقسمنا أن كلنا لكي لمن الشهداء، وقبائل سيناء الأبطال في ضهر الجيش والشرطة وهم رجال على العهد والوعد".

وأضاف: "قبائل سيناء أقسمت على الإخلاص وقدموا شهداء ابطال في حروب ضروس ضد الصهاينة منذ سنوات طويلة، رمال سيناء ارتوت بدم رجال القبائل والجيش والشرطة “، مضيفا:” أنا اردني لكن أقسم بالله أن دمي مصري عربي ".

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ 42.



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