العرجانى: الرئيس السيسى وفر لنا مقومات النجاح والتى تظهر فى تطوير البنية التحتية
أكد عصام العرجاني ممثل شباب قبائل سيناء ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني جروب، أن عيد تحرير سيناء حدث عظيم، مضيفا: "أوجه الشكر لأسر الشهداء من أهالينا والجيش المصري".
وقال العرجاني في كلمته في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء: "قبائل كثيرة شاركت في حرب أكتوبر 1973 وانا خسرت ناس كتيرة من قبيلتي في الحرب".
وأضاف العرجاني: "تعاهدنا على البدء في معركة التنمية في سيناء وشباب وأهالي سيناء مستمرون في العمل من أجل سيناء"، متابعًا:" شركات مصرية كثيرة خرجت من سيناء وحققت نجاحات كبيرة في مصر وخارجها".
وواصل: "الرئيس السيسي وفر لنا مقومات النجاح والتي تظهر في تطوير البنية التحتية"، مضيفا: "سيناء أصبحت جميلة في عهد الرئيس السيسي وبقول شكرا يا ريس".