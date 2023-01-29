الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تبدأ على مدار الأسبوع الحالي استعلام نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وظهور نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية ليطمئن أولياء الأمور على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في سنوات:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

 

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الامتحانات 2023 عبر البوابة الإلكترونية

ويمكن الآن عبر بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية، حيث ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي – نتيجة الصف الأول الإعدادي – نتيجة الصف الثاني الإعدادى.

 

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موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg

 

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

 

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

 

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الأول الإعدادي – نتيجة الصف الثاني الإعدادي

 

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023 

 

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

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رسوم الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الخطوة الأولى: قم بالضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.

الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

 

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023 تليفونيا على رقم 09000100 من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أى محمول، كما يمكنكم الحصول على النتيجة الآن من المتحدث الآلي من على الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الأساسي.

 

نتائج الامتحانات في محافظة الجيزة

وجاء جدول إعلان نتائج الامتحانات في محافظة الجيزة كالتالي..

الأحد الموافق 29/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الأول الإعدادي.

الإثنين الموافق 30/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي و نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

الثلاثاء الموافق 31/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

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