السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

محمود الفولي وكيل
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تستمر عمليات البحث في محرك “جوجل” عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المصرية، حيث بدأت اليوم السبت، مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة المنوفية، تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة على الكنترول، والتي كانت قد تم تصيحح العينة العشوائية الخميس الماضي.

موعد ظهور نتيجة الشهاده الإعدادية بمحافظة المنوفية 

وأكد مصدر مطلع بمدرية التربية والتعليم بالمنوفية لموقع "الدستور"  أنه سوف  تستمر عمليات التصحيح والمراجعة والتجميع مايقرب من 10 أيام، ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وكان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة مراعاة مصلحة الطلاب أثناء التصحيح وخاصة بعد ورود شكاوى من امتحانات الجبر والدراسات الاجتماعية، حيث وجه بتوزيع درجات الأسئلة المشكو منها على باقي الأسئلة، للتسهيل على الطلاب ومراعاة حقهم  في درجات الماده المذكورة.

موقع وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية


وفي وقت لاحق، كان قام  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتفقد دوري لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير للعام الدراسي الحالي بمركز محافظة المنوفية، وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب. 

حيث طلاب الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ(399) لجنة، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين (81 ألف و814) طالبًا، وغياب (696) طالبًا بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

فيما أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في مادة الرياضيات "فترة أولى" بإجمالي حضور (39 ألف و277) طالب وطالبة وغياب (188) طالب بنسبة حضور (99,99%). 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

نتيجة المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بمدرية التربية والتعليم بالمنوفية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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