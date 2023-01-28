السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف موعد ظهورها.. نتيجة الصف الثاني الثانوي بوزارة التربية والتعليم 2023

الثاني الثانوي
الثاني الثانوي

خلال الساعات الأخيرة يتصدر البحث عن نتيجة الصف الثاني الثانوي، عن  رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم محرك البحث العالمي جوجل  ويتسأل العديد من الطلاب الطلاب عن ماهية النتيجة وطريقة إصدارها هل هي درجات أم تقديرات 2023؟، وأيضًا توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الصف الثاني انتهت يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

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وفي وقت سابق أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، سيتم إعلانها للطلاب  بالدرجات وليس بالتقديرات، وكذبت الوزارة الشائعة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أن نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي ستكون بالتقديرات.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي

لم يتحدد رسميًا موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول، سواء في الفاهرة أو باقي المحافظات لكن من المتوقع أن تعلن النتيجة فور الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

ويأتي توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 على الفصلين الدراسيين والتى يتم تقسيم الدرجة على الفصلين الدراسيين كالآتي:

مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي (50 درجة).

التوزيع: 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقي، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الأول للصف الثاني الثانوي (40 درجة).

التوزيع:27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة).

التوزيع:20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (40 درجة).

التوزيع:27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

مادة علم نفس واجتماع (30 درجة).

مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي (30 درجة).

مادة الفيزياء – ثانية ثانوي (30 درجة).

مادة الأحياء – الصف الثاني الثانوي (30 درجة).

مادة تطبيقات رياضة – الصف الثاني الثانوي (30 درجة).

التوزيع: 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

مادة تاريخ ثانية ثانوي (30 درجة).

التوزيع:20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

مادة الجغرافيا (30 درجة).

20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

مادة الفلسفة (30 درجة).

التوزيع:20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقي، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

 

خطوات معرفة نتيحة الصف الثاني الثانوي 2023

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 فور اتاحتها خلال الرابط التالي:

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم: من هنـــــــــــا

-الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.

-حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).

-إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب.

-الضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

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