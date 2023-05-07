رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023 عبر بوابة مرور مصر

وفرت وزارة الداخلية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر في إطار سعيها لتخفيف الضغط على المواطنين وتوفير أغلب الخدمات إلكترونيًا لهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023.

رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال اتباع وهي كالتالي:

الدخول عبر بوابة مرور مصر أو الضغط على الرابط التالي https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx، الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم اختيار الاستعلام، ثم اختيار مخالفات رخص المركبات.

وبعد ذلك قم بتحديد ما إذا كانت تريد الاستعلام عن المخالفات من خلال كتابة حروف وأرقام الرخصة أم الأرقام فقط، او إدخال الحروف والأرقام أو الأرقام فقط، ثم الضغط على كلمة اجمالي المخالفات لتظهر أمامك.

ويُمكن أيضا لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بـ« رخصة القيادة» وهي متاحة فقط لأصحاب الرخص المطورة، التي تحتوي على الرقم القومي.، وذلك بالدخول عبر نفس الرابط ثم اختيارأيقونة مخالفات رخص القيادة ثم ادخال بيانات رقم الرخصة، ثم تحديد نوع الترخيص، ثم اختيار المحافظة، واختيار وحدة الترخيص، والضغط على اجمالي المخالفات لتظهر أمامك .

بوابة مرور مصر 2023

توفر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين منها تجديد رخصة المركبة ، إصدار ملصق إلكتروني، بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، وهي خدمة جديدة من خدمات تراخيص المرور وهى الاستعلام عن صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

بدل فاقد رخصة القيادة، بدل تالف رخصة القيادة، حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية ، خدمة لوحتك، وهي مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر».

الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتمكن هذه الخدمة للمواطن و المقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه.

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