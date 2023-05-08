الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور

موقع النيابة العامة للمرور يبحث عنه قائدي السيارات الراغبين في الاستعلام ومعرفة قيمة المخالفات المرورية لدفعها بشكل فوري حتى لا يتعرض لإيقاف أو سحب رخصة القيادة.

 

 موقع النيابة العامة للمرور

موقع النيابة العامة للمرور يستطيع أي قائد سيارة أو دراجة نارية، الدخول على موقع النيابة العامة للاستعلام والكشف عن مخالفات المرور، من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني.

 

تطبيق النيابة العامة للمرور

من الممكن أن يجد المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا.

 

يساعدك التطبيق على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة للمرور

رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023 عبر بوابة مرور مصر

موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانا

يتيح موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن جميع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور على أن تأتي خطوات الاستعلام بشكل إلكتروني على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى ابدأ على زيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ فى اختيار ايقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

 

التظلم على مخالفات المرور

ويمكن التظلم على مخالفات المرور من خلال الضغط على خانة التظلمات واختيار مخالفات رخص المركبات أو القيادة واتباع الخطوات المطلوبة والبيانات الخاصة بتقديم التظلم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.

موقع النيابة العامة للمرور تطبيق النيابة العامة للمرور قيمة المخالفات المرورية سحب رخصة القيادة المخالفات المرورية

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