رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور

موقع النيابة العامة للمرور يبحث عنه قائدي السيارات الراغبين في الاستعلام ومعرفة قيمة المخالفات المرورية لدفعها بشكل فوري حتى لا يتعرض لإيقاف أو سحب رخصة القيادة.

موقع النيابة العامة للمرور

موقع النيابة العامة للمرور يستطيع أي قائد سيارة أو دراجة نارية، الدخول على موقع النيابة العامة للاستعلام والكشف عن مخالفات المرور، من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني.

تطبيق النيابة العامة للمرور

من الممكن أن يجد المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا.

يساعدك التطبيق على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانا

يتيح موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانا عن جميع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور على أن تأتي خطوات الاستعلام بشكل إلكتروني على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى ابدأ على زيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ فى اختيار ايقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

التظلم على مخالفات المرور

ويمكن التظلم على مخالفات المرور من خلال الضغط على خانة التظلمات واختيار مخالفات رخص المركبات أو القيادة واتباع الخطوات المطلوبة والبيانات الخاصة بتقديم التظلم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.