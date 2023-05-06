الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة للمرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يزداد اهتمام كثير من المواطنين على مدار اليوم بتفاصيل الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة للمرور في مصر.

وتستعرض جريدة الدستور في السطور التالية الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة للمرور.

الاستعلام برقم لوحة السيارة عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة للمرور

وحرصا منا على نشر جميع ما يهم القاريء ننشر خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور وأنت في مكانك «أون لاين»، سواء مخالفات رخصة المركبة أو مخالفات رخصة القيادة من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا

الاستعلام عن مخالفات رخصة المركبة

 يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور المتعلقة بالمركبة الخاصة بهم، من خلال اتباع عددًا من الخطوات التي تتمثل في:

- الدخول على بوابة مرور مصر عبر هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــا

- الضغط على خانة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

- اختيار «الاستعلام»

- اختيار مخالفات رخص المركبات.

- تحديد ما إذا كانت تريد الاستعلام عن مخالفات المرور عبر كتابة حروف وأرقام الرخصة أم الأرقام فقط.

- إدخال الحروف والأرقام أو الأرقام فقط.

- الضغط على كلمة «إجمالي المخالفات».

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة 2023

ويستطيع أصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بـ رخصة القيادة، عبر اتباع الخطوات ولكن اختيار «المخالفات الخاصة برخص القيادة» بدلًا من «مخالفات رخص المركبة»، ومن ثم ادخال المعلومات التالية:

- رقم الرخصة.

- تحديد نوع الترخيص.

- اختيار المحافظة.

- اختيار وحدة الترخيص.

- الضغط على «إجمالي المخالفات».

خدمات بوابة مرور مصر 2023

- إصدار تجديد رخصة المركبة.

- استخراج ملصق إلكتروني.

- استخراج بدل فاقد رخصة المركبة.

- استخراج بدل تالف رخصة المركبة.

- التأكد من صحة معلومات رخصة تسيير مركبة.

- استخراج بدل فاقد رخصة القيادة.

- استخراج بدل تالف رخصة القيادة.

- تحديد توقيت بوحدات المرور.

- شراء «لوحتك» وهو مزاد إلكتروني خاص ببيع اللوحات المميزة

 

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