استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة

استعلام مخالفات المرور في مصر 2023.. يبحث عنها الكثير من السائقين فهذه الخدمة تأتي انطلاقًا من قرار إدارة المرور، والذي يسعى لسهولة وسرعة الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم سياراتها.

وخلال السطور التالية، نستعرض كل ما يخص خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة حتى ينجح صاحب السيارة في معرفة المخالفات ويمكنه التظلم عليها.

استعلام مخالفات نيابة المرور

استعلام عن مخالفات المرور سهلت وزارة الداخلية عمليه استفسار المواطنين عن المخالفات المرورية، إذ يمكن الوصول إلى هذه المعلومات لعام 2023 من خلال رابط موجود على موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع النيابة العامة من هذا الرابط.

على مالك السيارة اختيار خدمات نيابات المرور، ثم يظهر أمام صاحب السيارة العديد من الاختيارات، ومنها: «الاستعلامات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات»

على مالك السيارة اختيار خدمة الاستعلامات، ثم الضغط على «استمرار».

يظهر أمام مالك السيارة اختياران، و هما: «مخالفات رخص المركبات - مخالفات رخص القيادة».

على مالك السيارة اختيار مخالفات رخص المركبات، ثم الضغط على «استمرار».يظهر أمام مالك السيارة اختيارات: «حروف وأرقام» و«أرقام فقط» والتي تخص لوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.

على مالك السيارة اختيار إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ومعرفة مجموع المخالفات الصادرة.

اضغط على الخيار المتعلق بالتحقق من قيمة غرامات المركبة، فور النقر ستظهر لك مجموع الإجمالي الذي يتعيّن دفعه، بالإضافة إلى شرح وافٍ عن أساليب التسديد المختلفة.

طرق سداد مخالفات المرور الكترونياً

لسداد قيمة المخالفات المرورية يجب الدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة والاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، والتسجيل بإدخال البيانات كما ذُكر سابقًا. ثم، يتعيَّن اختيار أيقونة “السداد” وبعدها بدء سداد قيمة المخالفات بواسطة دفع فوري أو التحويل إلكترونيًا.