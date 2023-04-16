الأحد 16 أبريل 2023
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حوادث

أسرع خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023| الرابط والخطوات

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية 2023

يبحث العديد من المواطنين عن رابط سريع للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي أو بلوحة السيارة لعام 2023 ؛ وذلك لإظهار جميع المخالفات المسجلة في المرور.


أسرع خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 



وتستعرض الدستور هنا رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023:


-الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة .

-الضغط على كلمة «بيانات المرور».

- اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
-تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.
 

كيفية التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023


-الدخول على لينك موقع النيابة العامة.
-الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة».
-تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
-تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
تظهر شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب». ‏
يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف المسجل .

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