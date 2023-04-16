أسرع خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023| الرابط والخطوات
يبحث العديد من المواطنين عن رابط سريع للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي أو بلوحة السيارة لعام 2023 ؛ وذلك لإظهار جميع المخالفات المسجلة في المرور.
أسرع خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023
وتستعرض الدستور هنا رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023:
-الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة .
-الضغط على كلمة «بيانات المرور».
- اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
-تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.
كيفية التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023
-الدخول على لينك موقع النيابة العامة.
-الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة».
-تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
-تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
تظهر شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب».
يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف المسجل .
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