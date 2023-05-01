أصبح استعلام عن مخالفات المرور مجانًا أمر متاح في ظل استعانة الدولة بالتقنيات الحديثة، ضمن منظومة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى توفير كافة السبل والراحة للمواطنين.

ويمكن للمواطنين عمل استعلام عن مخالفات المرور مجانًا من خلال محركات البحث جوجل وغيرها على الإنترنت، وكتابة المطلوب وتبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا يتم من خلال الدخول إلى الموقع التالي : https://ppo.gov.eg

للحصول على إمكانية استعلام عن مخالفات المرور مجانًا عن طريق الإنترنت سواء ببطاقة الرقم القومي أو من خلال لوحة السيارة يجب عليك إتباع عدد من الخطوات.

أول خطوة الضغط على الرابط المذكور أعلاه الخاص بموقع خدمات المرور – النيابة العامة

ثم عليك الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.

ثم اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

وعلى من يريد الاستعلام تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

ثم الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

تقديم التظلم علي المخالفات المرورية برقم القومي

في ذات السياق أتاحت النيابة العامة العديد من الخطوات لتقديم التظلم علي المخالفات المرورية برقم القومي لعام 2023، وجاء الخطوات على النحو التالي:

أولا: تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط السابق ذكره.

2- الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات أم القيادة».

3- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تفاصيل المخالفة».

4- تظهر أمامك جميع المخالفات المستحق دفعها.

5- تظهر كافة الشروط المتعلقة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.

6- الضغط على أيقونة «الموافقة».

7- الضغط على كلمة «إرسال الطلب». ‏

8- يظهر أمامك على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة .

9- يصل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول.