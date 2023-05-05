الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023| متوفر الرابط والتظلمات

ننشر لكم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 في مصر، حيث يستمر اهتمام المواطنين به على محركات البحث، وذلك منذ إعلان نيابة المرور عن تدشين موقع إلكتروني للكشف عن مخالفات المرور والتظلم عليها وسداد قيمة المخالفة أون لاين من المنزل عبر شبكة الإنترنت.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، وإجراءات التظلم والسداد.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على صاحب السيارة الدخول على موقع نيابة المرور المصرية عبر الرابط من هنا.

الخطوة الثانية: على صاحب السيارة اختيار كلمة «بيانات المرور».

الخطوة الثالثة: على صاحب السيارة اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة أو مخالفات رخصة القيادة "حسب الرغبة".

الخطوة الرابعة: على صاحب السيارة كتابة بيانات السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفاتها.

الخطوة الخامسة: علي صاحب السيارة كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة، بكتابة الأرقام وثم الحروف.

الخطوة السادسة: على صاحب السيارة الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور لتظهر جميع المخالفات المرور الني يجب دفعها.

كيفية تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023

أولاً: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور عبر الرابط.

ثانياً: اختيار كلمة «التظلمات» سواء كانت خاصة بالسيارة أو القيادة والضغط عليها

ثالثاً: كتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة لها على الموقع.

رابعاً: الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصي والأدني.

خامساً: الضغط على كلمة "الموافقة" علي الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم الضغط على كلمة «إرسال». ‏

سادساً: يظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة.

سابعاً: بعد أقل من 24 ساعة ترسل نتيجة التظلم على المخالفة عبر رسالة على رقم تليفونك المحمول.

إجراءات سداد مخالفات المرور أون لاين 2023

عند الانتهاء من كافة الخطوات السابقة الخاصة بعملية تسجيل مخالفات الخاصة بالسيارة في المرور، على الموقع نيابة المرور، تظهر على الشاشة رسالة توضح الإجراءات المطلوبة لدفع الغرامات عبر الانترنت وهي كالآتي:

خطوة أولي: تسجيل الاسم رباعي الخاص بطالب الخدمة في الخانة المحددة لذلك.

خطوة ثانية: تسجيل العنوان الخاص بمالك السيارة، واسم المرور رقم السيارة المدون على الرخصة

وأخيراً: يتم سداد قيمة مخالفات المرور أون لاين، بعد الانتهاء من كافة البيانات السابقة بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة الدفع من فوري، أو الدفع النقدي أثناء استلام شهادة المخالفات.