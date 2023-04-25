الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

طالع.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة بالتفصيل

مخالفات المرور
مخالفات المرور

مع قرب موعد تجديد رخصة السيارة يسعى الكثير من المواطنين مالكي السيارات لمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة عبر جوجل، وخوفا من تراكم الغرامة عليهم، ويقدم موقع النيابة العامة الإلكتروني العديد من الخدمات للاستعلام عن قيم مخالفات المرور، ويتاح لكافة المواطنيين الدخول على الموقع والقيام باتباع عدة خطوات من أجل الاستعلام عن المخالفات.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

وتنشر "الدستور" كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، وقيمة غرامات قانون المرور الجديد بالتقرير التالي.

وللاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023، هناك عدد من الخطوات السهلة والمبسطة يكون أولها الدخول لموقع النيابة العامة بخدمات المرور عبر هذا الرابط من هنا

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 

وعقب الدخول على “موقع النيابة العامة”، قم بالضغط على قائمة الاستعلامات، وعقب ذلك تحديد نوع الاستعلام عن كافة مخالفات المرور سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو تكون مخالفات رخص القيادة.

أما عن الخطوة التالية القيام بلاستعلام عن مخالفات المرور فستكون عن طريق الضغط على الاستعلام بمخالفات المرور برقم اللوحة وأيضا كتابة بيانات لوحة السيارة سواء كانت حروف وأرقام أو كانت أرقام فقط، والقيام بالضغط على قائمة إجمالي المخالفات.

غرامات قانون المرور الجديد 2023

وفى سياق آخر، وهناك عدد من الغرامات يتناولها قانون المرور الجديد، وحيث أن ستكون الغرامة ما بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه، وسيجوز التصالح فيها لكافة مخالفة سيتجاوز السرعة المقررة، وستكون ما بين مبلغ 500 جنيه إلى 1000 جنيه وسيجوز التصالح فيها لمخالفة وجود عدم اتباع لكافة تعليمات رجال المرور.

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كما أن ستكون غرامة مخالفة الاعتداء لقائد المركبة على رجل المرور زذلك ما بين ملغ 300 جنيه إلى 1500 جنيه ولا يجوز التصالح فيها، كما ستتراوح غرامة عدم الاتباع لإشارات المرور ما بين قيمة 500 إلى 1000 جنيه، وسيجوز التصالح فيها.

وستتراوح غرامة مخالفة كسر الإشارة الضوئية وتكون ما بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وسيجوز التصالح فيها، وستتراوح غرامة مخالفة لعدم السير بالمسار المحدد للمركبة ما بين مبلغ 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وسيجوز التصالح فيها.

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