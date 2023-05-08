خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وتقديم التظلم

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 تزايدت عليه عمليات البحث خلال الساعات الماضية من قائدي السيارات الراغبين في معرفة مخالفاتهم.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

خلال السطور القادمة نستعرض طرق استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 حيث يستطيع جميع قائدي السيارات القيام بالاستعلام عن جميع مخالفات المرور مجانًا، من خلال عدد من الخطوات.

- الدخول على موقع النيابة العامة

- ضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.

- اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

- تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، وظهور قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الجاري.

خطوات التظلم على مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

وفرت النيابة العامة خطوات تقديم التظلم علي المخالفات المرورية بالرقم القومي كالتالي:

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة عبر هذا الرابط

الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات أم القيادة».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تفاصيل المخالفة».

تظهر أمامك جميع المخالفات المستحق دفعها.

تظهر كافة الشروط المتعلقة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.

اضغط على «الموافقة».

اضغط على «إرسال الطلب». ‏

يبان إيصال التظلم، وأرقام الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتائج.

نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف.

خطوات سداد مخالفات المرور 2023 إلكترونياً

عقب الانتهاء من كافة خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 تظهر قيمة المخالفات المرورية للسيارة، ويمكن سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال لينك موقع نيابة المرور:

أولا: كتابة الاسم رباعي في الخانة المخصصة.

ثانيا: تسجيل عنوان الخاص بـ مالك المركبة، واسم المرور التابع له ورقم السيارة المدون على الرخصة.

ثالثا: سداد قيمة مخالفات السيارة والغرامة «أون لاين».

رابعا: يمكنكم الدفع من خلال ما يلي:

-الموقع الإلكتروني.

-بطاقة الائتمان.

-ماكينة فوري.

-نقدي عند استلام الشهادة.