الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يعمل 24 ساعة.. استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو بالرقم القومي

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يزداد اهتمام المواطنين يوما تلو الأخر بالبحث عن رابط وخطواتاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو بالرقم القومي 2023

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية تفاصيل استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو بالرقم القومي 2023، حيث نحرص على تقديم جميع ما يهم المواطن من خدمات على مدار اليوم.

خطوات  استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أو بالرقم القومي


 خطوة 1: الدخول على لينك “الموقع الرسمي للنيابة العامة” 

خطوة 2: التوجه نحو كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

خطوة 3: التوجه نحو كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

خطوة 4: التوجه نحو تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

خطوة 5: التوجه نحو كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

طرق التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2023


 خطوة 1: الدخول على “لينك موقع النيابة العامة”

 خطوة 2: التوجه نحو كلمة تظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»

 خطوة 3: التوجه نحو تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

 خطوة 4: التوجه نحو المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

 خطوة 5: التوجه نحو الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها قم بالاضغط على كلمة «الموافقة».

 خطوة 6: التوجه نحو كلمة «إرسال الطلب». ‏

الخطو 7: التوجه نحو احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة .

 خطوة 8: “أخيرا” ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم “الجوال”.

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