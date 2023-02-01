الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023.. يبحث عنه قائدي السيارات عبر محركات البحث المُختلفة، وذلك للاستفسار عن مخالفات المرور، ومعرفة قيمة الغرامة المستحقة، خاصة بعد التحديث الجديد التي أجرته النيابة العامة، على موقعها الإلكتروني الرسمي عبر «جوجل»، للاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها.

وخصصت النيابة العامة، موقعًا إلكترونيًا لدفع الغرامات المرورية عليه، تسهيلاً على قائدي السيارات، حيثُ يمكن لأي شخص بأنحاء الجمهورية الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعرفة قيمة الغرامة وتسديدها عن طريق هذا الموقع الإلكتروني.

ويستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

  • الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من خلال الضغط هنــــــــا.
  • اختر الاستعلام، ثم اختر مخالفات رخص المركبات، أما مخالفات رخص القيادة.
  • ادخل أرقام وحروف الرخصة.
  • ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ولكن بعد التحديث الأخير للموقع، لا يظهر إجمالي المخالفات وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، حمايًة لخصوصية مالكي السيارات من استعلام آخرين عن مخالفاتهم المرورية.

طرق التظلم على مخالفات المرور 2023

  • عليك الدخول علي موقع النيابة العامة من هنـــــــــا.
  • تظهر لك صفحة بها 5 اختيارات.
  • اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط علي كلمة استمرار.
  • قم باختيار مخالفات رخص مركبات.
  • ستظهر لك صفحة، تطلب منك تسجل بيانات رخصة المركبة.
  • بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط على تقديم الطلب.
  • بعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.

 

كيفية التظلم على مخالفات رخص القيادة

  • الدخول علي موقع النيابة العامة الإلكتروني من خلال الرابط.
  • تظهر لك صفحة اختر منها التظلمات.
  • تظهر لك صفحة اختر منها مخالفات رخص القيادة.
  • تظهر صفحة بها مربعات فارغة، عليك ملئها بالبيانات المطلوبة.
  • بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على إجمالي المخالفات.
  • قم بالضغط على إرسال الطلب.
  • يظهر لك كود عليك الاحتفاظ به للاستعلام عن الطلب.
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وائل لطفي

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