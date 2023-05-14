الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أخر تحديث| سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 في البنوك

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، سجل تباين أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، حيث سجل متوسط سعره نحو 33.70 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

آخر تحديث لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 13-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

يقدم “الدستور” في السطور التالية، قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 14 مايو 2023 في بنك القاهرة، شهد استقرارًا مسجلاً 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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