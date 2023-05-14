تقارير دولية: تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة، حيث انخفض بنسبة 0.44% ليستقر عند أدنى مستوى له في عام، وجاء معظم هبوط المؤشر في الأيام الأولى من الأسبوع، خاصة يوم الأربعاء، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا لكنه ترك الباب مفتوحًا لوقف محتمل لزيادات سعر الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار للانخفاض.

على الرغم من ورود بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية، واستمرار الضغط على الدولار ليهبط يوم الجمعة، حيث ازدادت المخاوف بشأن أزمات القطاع المصرفي في التفاقم.

أما بالنسبة لليورو، فقد أنهت العملة الأسبوع دون تغيير حيث تساوي تأثير ضعف الدولار أمام اليورو مع قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض وتيرة زيادة سعر الفائدة.

وتراجعت العملة أكثر يومي الإثنين والخميس، حيث انخفضت في يوم الإثنين مع قوة الدولار وهبطت في يوم الخميس، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أدنى معدل منذ أن بدأ دورة التشديد في يوليو 2022.

وارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.55% ليستقر عند أعلى مستوى في عام مرتفعًا على خلفية تراجع الدولار.

وبالمثل، ارتفع الين الياباني للمرة الأولى في أربعة أسابيع، مرتفعًا بنسبة 1.11% حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التوقف المؤقت عن التشديد يعد خيارًا متاحًا بالاجتماع القادم، مما خفف المخاوف بشأن تباعد السياسة النقدية لبنك اليابان عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بمقدار 0.43% ليستقر عند 1,694.65 دولار، إذ جاءت المكاسب على خلفية تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إلى توقف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا، فضلًا عن تحسن المعنويات على خلفية نتائج الأرباح الفصلية الصادرة مؤخرًا عن الشركات على مستوى العالم.