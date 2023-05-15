الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

امتحانات
امتحانات

ايام قليلة وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتستمر امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات على مدار 6 أيام.

ويختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في كل محافظة عن غيرها.

ويوضح "الدستور" لأبنائه من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2023 جدول امتحانات الترم الثاني 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني محافظة القاهرة

 

اليوم الأول الأربعاء الموافق 17 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

 

اليوم الثاني الخميس الموافق 18 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023  امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية.

 

اليوم الثالث السبت الموافق 20 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

 

اليوم الرابع الأحد الموافق 21 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

 

اليوم الخامس الإثنين الموافق 22 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

 

اليوم الأخير الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2023  امتحان مادة العلوم.

 

نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوى pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 الدقهلية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

 

يوم السبت 20 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان اللغة العربية والخط، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

 

يوم الأحد 21 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان الجبر والإحصاء، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة.

 

يوم الإثنين 22 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين.

 

يوم الثلاثاء 23 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، زمن الإجابة ساعة ونصف.

 

يوم الأربعاء 24 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان العلوم من 9 إلى 11 زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية من 11:30 إلى 1:30 زمن الإجابة ساعتين.

 

يوم الخميس 25 مايو 2023

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية 2023 امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 زمن الإجابة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية 2023 جدول امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الثالث الاعدادي 2023

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