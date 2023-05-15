يبحث العديد من المواطنين عن نماذج حل امتحان الجبر للصف الثالث الاعدادي للعام 2023 بمحافظة الدقهلية ترم ثاني، وذلك عقب الانتهاء من تأدية الامتحان اليوم الأثنين والخروج من اللجان.

ويهتم أولياء الأمور والطلاب عن إجابات امتحان مادة الجبر عبر محرك "جوجل" الشهير عن الإجابات لتحديد الأخطاء التي تم الوقوع بها حتى يستطيعوا تحديد درجاتهم، ونقدم لكم من خلال هذه السطور حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية.

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 الدقهلية

تمثلت إجابة امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية على النحو التالي:

اختر الإجابة الصحيحة

1-3

2- ½

3- 12

إجابة السؤال الثاني:

1-ح- ( 4، 5)

2- 5

3- 3

ونقدم لكم من خلال هذ الصور باقي إجابات الامتحان وخطوات حل المسائل المختلة نستعرضها لكم أمامك:

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية:

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية:

حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023

وبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية في تأدية الامتحانات وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2022- 2023 بمحافظة الدقهلية كالتالي:

السبت 13 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية، ويستمر الأمتحان لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 14 مايو 2023، امتحان مادة الجبر والإحصاء الأمتحان لمدة ساعتين، امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 مايو 2023، امتحان مادة العلوم والأمتحان لمدة ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو 2023، امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، امتحان مادة التربية الفنية ومدة الأمتحان ساعتان.

الأربعاء 17 مايو 2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية والأمتحان لمدة ساعتين.

الخميس 18 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والامتحان لمدة ساعتين، امتحان مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

قد يهمك أيضا: