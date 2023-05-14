نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوى pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب ثانوية عامة مع اقتراب الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023 عن نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي pdf التي يتيحها موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية.

نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي pdf

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي pdf لجميع مواد الثانوية العامة 2023 بجميع اللغات، وللدخول على رابط الاطلاع وتحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــا https://moe.gov.eg

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لموعد امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث يعتبر عدد الأيام المتبقية على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 أقل من شهر.

يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة التربية الوطنية من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م .

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا .

امتحان مادة الاحصاء من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م.

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً.

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الاستاتيكا" من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "التفاضل والتكامل" من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الديناميكا" من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الأحياء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الجبر والهندسة الفراغية" من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.