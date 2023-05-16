توقعات أسعار الذهب.. تاجر يكشف هل سينخفض سعر الجرام الأيام المقبلة؟

هل سينخفض سعر الذهب في الأيام المقبلة من أكثر ما يشغل الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء الذهب كشبكة زفاف أو للادخار، أو الاستثمار، خاصة وأن الشهر الماضي شهد الذهب قفزة كبيرة وصل بها إلى أرقام قياسية لأول مرة، ما جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن هل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة، وكانت المؤشرات تشير عكس ذلك، فالذهب كان في تصاعد مستمر حتى بدأ من حوالي أسبوع فقط بالانخفاض، ليفقد أكثر من 500 جنيه فى الجرام الواحد، ولا يزال الانخفاض مستمر وتزداد معه السؤال حول هل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة، وإلى أي سعر وصل اليوم.

هل سينخفض سعر الذهب في الأيام المقبلة

قال أحمد طه أحد تجار الذهب: أن الفترة الحالية هي فرصة عظيمة للشراء خاصة وأن هذا الأمر لا يتكرر كثيرا، فالذهب دائما يتجه للصعود وانخفاضه يكون ضئيل، مقارنة بصعوده وفي الفترة الماضية، خاصة في شهر رمضان وفترة عيد الفطر، كان الذهب في ذروة ارتفاعه، وكان الكثير يتساءل إلى أي سعر سيصل وهل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة أم سيزداد ارتفاعاً، لكن ما حدث كان خارج التوقعات وكان مفاجئا للجميع خاصة وأن الذهب كان يعاني من ندرة المعروض مقابل الطلب، فبالتالي كان الارتفاع في سعره أمرا طبيعيا، فهو مثله كمثل باقي السلع يخضع للعرض والطلب.

استيراد الذهب من الخارج

وأضاف: القرار الأخير للحكومة بالسماح بإدخال الذهب القادم من الخارج بدون فرض جمارك عليه لمدة 6 شهور، وفقط بالاقتصار على فرض رسوم قليلة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على قيمة المصنعية أثر بشكل كبير على سعر الذهب وجعله ينخفض، لتكون فرصة للراغبين في الشراء، أما عن سؤال هل سينخفض سعر الذهب في الأيام القادمة فالإجابة عليه لا تكون جازمة، فمن الصعب توقع سعر الذهب، لأنه يتأثر بالعديد من الأمور وقد تقلب الموازين في لحظة، فالذهب يتم تحديد سعره حسب سعر البورصة العالمية وهي متغيرة فهي تشهد ارتفاعا وانخفاضا دون تدخل من أحد من التجار وأيضا سعر الدولار يتحكم في تحديد سعر الذهب، والمعروض مقابل المطلوب، وغيرها من الأمور التي تؤثر على سعر الذهب سواء انخفاضا أو ارتفاعا، فبالتالي لا نجزم بما سيشهد الذهب خلال الأيام القادمة.

توقعات أسعار الذهب

وقدم طه نصائح للراغبين في الشراء بأن ينتهزوا فرصة هذا الانخفاض وشراء مستلزماتهم من الذهب، حتى لا يرتفع بشكل مفاجئ فيندمون على ضياع تلك الفرصة، ولكن في حال الخوف على انخفاض السعر أكثر من ذلك فيمكن للمشتري شراء جزء من احتياجاته و تقسيم المبلغ والشراء في كل مرحلة سعرية تشهد انخفاضا وتستفيد من أقصى انخفاض للسعر وفي حال الارتفاع المفاجئ تكون في مأمن من أن تضطر للشراء بسعر عالي.