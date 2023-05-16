سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية
يستمر سعر الذهب في الانخفاض من جديد لجنيهات ملحوظة وفارقة تلفت الأنظار إليه، مع طرح تساؤل عن إمكانية استمرار هذا الانخفاض لعودته لسعره القديم مرة أخرى.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية
نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,594 جنيه
شراء 2,629 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,378 جنيه
شراء 2,410 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,270 جنيه
شراء 2,300 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,946 جنيه
شراء 1,971 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,513 جنيه
شراء 1,533 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,297 جنيه
شراء 1,314 جنيه
سعر اونصة الذهب عالميا
بيع 80,682 جنيه
شراء 81,749 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,160 جنيه
شراء 18,400 جنيه
سعر كيلو الذهب
بيع 2,594,286 جنيه
شراء 2,628,571 جنيه
وصول سعر الذهب في مصر للأسعار العالمية
وفي تصريح لرئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد قال إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، ساهم في انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر الذهب اليوم لعيار 21 بين 2350-2380 جنيه، بعدما تخطى 2800 جنيه.
وأوضح ميلاد، في تصريح تليفزيوني، أن سعر الذهب في مصر حاليا يقترب من السعر العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد إنجازًا كبيرًا، حيث أن إلغاء الجمارك على واردات الذهب يساهم في وفرة خام الذهب ليوازي المعروض المطلوب، ما يحقق استقرارًا نسبيًا في الأسعار.