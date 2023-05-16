الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية  

سعر الذهب
سعر الذهب

يستمر سعر الذهب في الانخفاض من جديد لجنيهات ملحوظة وفارقة تلفت الأنظار إليه، مع طرح تساؤل عن إمكانية استمرار هذا الانخفاض لعودته لسعره القديم مرة أخرى.


سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

 

نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.

 

سعر الذهب عيار 24


بيع 2,594 جنيه 
شراء 2,629 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 22 
بيع 2,378 جنيه 
شراء 2,410 جنيه


سعر الذهب عيار 21


بيع 2,270 جنيه 
شراء 2,300 جنيه


سعر الذهب عيار 18 
بيع 1,946 جنيه 
شراء 1,971 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,513 جنيه 
شراء 1,533 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,297 جنيه 
شراء 1,314 جنيه

 

سعر اونصة الذهب عالميا


بيع 80,682 جنيه 
شراء 81,749 جنيه


سعر الجنيه الذهب 


بيع 18,160 جنيه 
شراء 18,400 جنيه


سعر كيلو الذهب
بيع 2,594,286 جنيه 
شراء 2,628,571 جنيه

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وصول سعر الذهب في مصر للأسعار العالمية

وفي تصريح لرئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد قال  إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، ساهم في انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر الذهب اليوم لعيار 21 بين 2350-2380 جنيه، بعدما تخطى 2800 جنيه.

وأوضح ميلاد، في تصريح تليفزيوني، أن سعر الذهب في مصر حاليا يقترب من السعر العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد إنجازًا كبيرًا، حيث أن إلغاء الجمارك على واردات الذهب يساهم في وفرة خام الذهب ليوازي المعروض المطلوب، ما يحقق استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

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