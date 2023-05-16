سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية  

يستمر سعر الذهب في الانخفاض من جديد لجنيهات ملحوظة وفارقة تلفت الأنظار إليه، مع طرح تساؤل عن إمكانية استمرار هذا الانخفاض لعودته لسعره القديم مرة أخرى.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

نعرض خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية في آخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2,594 جنيه

شراء 2,629 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,378 جنيه

شراء 2,410 جنيه



سعر الذهب عيار 21



بيع 2,270 جنيه

شراء 2,300 جنيه



سعر الذهب عيار 18

بيع 1,946 جنيه

شراء 1,971 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,513 جنيه

شراء 1,533 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,297 جنيه

شراء 1,314 جنيه

سعر اونصة الذهب عالميا



بيع 80,682 جنيه

شراء 81,749 جنيه



سعر الجنيه الذهب



بيع 18,160 جنيه

شراء 18,400 جنيه



سعر كيلو الذهب

بيع 2,594,286 جنيه

شراء 2,628,571 جنيه



وصول سعر الذهب في مصر للأسعار العالمية

وفي تصريح لرئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد قال إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الجمارك على واردات الذهب، ساهم في انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر الذهب اليوم لعيار 21 بين 2350-2380 جنيه، بعدما تخطى 2800 جنيه.

وأوضح ميلاد، في تصريح تليفزيوني، أن سعر الذهب في مصر حاليا يقترب من السعر العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد إنجازًا كبيرًا، حيث أن إلغاء الجمارك على واردات الذهب يساهم في وفرة خام الذهب ليوازي المعروض المطلوب، ما يحقق استقرارًا نسبيًا في الأسعار.