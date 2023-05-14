هل يوجد فارق بين سعر الذهب الاسترشادي بالبورصة وسعر السوق؟

علق أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر اليوم، قائلًا إنه كان هناك عوامل كثيرة تعوق اقتناء الذهب، لذا شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق المعادن النفيسة منذ سنة ونصف، وسيتم عرض أسعار استرشادية للذهب عبر شاشة البورصة المصرية، ولن يكون هناك أي فارق بين سعر الذهب الاسترشادي بالبورصة وسعر السوق.

وأضاف "أبو السعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة “cbc”، أنه على مدار السنوات الماضية كان يتم العمل على جعل الذهب أداة مالية، أي متاحة للجميع، وبخاصة أنه سوق كبير موجود في الشارع على مدار العصور.

صندوق الاستثمار في الذهب يجعل المواطن يضمن الذهب الذي اشتراه

ولفت إلى أن إنشاء الصندوق يعني قدرة الناس على شراء الذهب، وتحويله إلى كشف حساب، وهناك سهولة في الدخول والخروج، ولم يعد المواطن يقلق من الكاش، حيث تتم العملية بتحويلات بنكية، مردفًا: “هذا الصندوق يجعل المواطن يضمن الذهب الذي اشتراه، لأن الصندوق له مدير استثمار قائم على شراء الذهب، ولا يشتري إلا الذهب عيار 24 حتى يكون الذهب أداة مالية، كما نحفظ الذهب لدى أمين حفظ المعادن، وبالتالي فقد جرى ضمان عنصر الأمان”