تحديث لحظي| سعر الدولار اليوم الثلاثاء اليوم 16-5-2023 خلال منتصف التعاملات

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، محركات البحث على «جوجل» خلال الفترة الماضية بسبب إقبال المواطنين لمعرفة سعره لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع في الأسواق، وفي هذا السياق يقدم «الدستور» تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، امام العملة المحلية (الجنيه المصري) خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار استقرارًا في الحسكة مسجلاً 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.