سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يتابع الكثيرن من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 من خلال نشرة العملات المالية للدول العربية والأجنبية التي يحدثها موقع الدستور للقراء، حيث تشهد العملة السعودية استقرارا في سعر التداول داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية

استقرار ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق موسم الحج، حيث تبدأ أولى الرحلات في أول شهر يونيو المقبل وتستمر حتى قبيل موسم الحج بأسبوع ليتمكن الحجاج من أداء مناسك الحج.

وإليكم أسعار صرف العملة السعودية في البنوك المصرية:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول العملة السعودية في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجلت العملة السعودية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي وصل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك سايب Saib سجل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الاستثمار العقاري وصل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الكويت الوطني وصل الريال إلى 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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