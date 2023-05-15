"الزراعة": رفع سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه لتشجيع الفلاح

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة والري، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة من أجل تنمية القطاع الزراعي في مصر، ولهذا يتم توفير تقاوي حديثه ذات جودة إنتاجية عالية، توفير الأسمدة، تعظيم إنتاجية الأراضي القديمة، استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، توفير سبل الري الحديث، كل هذه الجهود هدفها الأساسي تشجيع الفلاح على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إنتاجية القمح المصري

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة قامت باستصلاح عدد كبير من الأراضي الزراعية، وبالتالي هذا الاهتمام أدي إلى تقليل الفاتورة الاسترادية.

وأضاف في حديثه، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم رفع سعر توريد القمح إلى 1500 جنية من أجل تشجيع الفلاحين على زراعة القمح، إضافة إلى حرص الدولة على تحسين الحياة المعيشية للفلاح.

دعم الفلاحين

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة مشروع هدفه الأساسي تغيير حياة المصريين، وبالفعل هناك ردود فعل إيجابية من المواطنين على هذه المبادرة والتغيرات التي فعلتها هذه المبادرة وبخاصة في القرى والريف المصري الذي كان يعاني بصورة كبيرة من التهميش عبر مر العصور.

وتابع: "اتباع الفلاحين للمنشورات الزراعية المصرية أدت إلى زيادة إنتاجية فدان القمح ليصل إلى 30 أردب بعد أن كانت الإنتاجية لا تتجاوز الـ12 أردب".