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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 20-5-2023

الدولار
الدولار

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 20-5-2023 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقًا للوحة التعاملات المالية، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة على الاقتراض والإيداع والذي صدر يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 20-5-2023

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ75.57 دولار فى التعاملات اليوم

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سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي استقر الدولار عند 30.70 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

في بنك المتحدة سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 19-5-2023

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بشرى سارة.. سعر الدولار يتراجع خلال شهرين

 

سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

وصل اليورو الأوروبي إلى 33.33 جنيه في الشراء و 33.45 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 38.33 جنيه للشراء و 38.46 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.38 جنيه للشراء و 100.73 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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