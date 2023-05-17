الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، كما استقرت أسعار العملات الخليجية، وتعرض الدستور في التقرير سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023.

سعر الدولار اليوم 

 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري وتباينه أمام الليرة السورية

قرار حكومي بشأن تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات على نتائج أعمال الشركات

  • الدولار فى بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • فى بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • فى بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

 

أسعار العملات الخليجية 

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

txt

البوري بـ 75.. أسعار الأسماك داخل أسواق بحري في الإسكندرية

الدولار الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية بوحدة أم الرخم الصحية

بعد إلغاء الجمارك وتراجع الأسعار.. هل يستقر سوق الذهب في مصر؟

إصابة إحدى الفتيات باختناق فى حريق شقة سكنية فى أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟