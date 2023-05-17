استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، كما استقرت أسعار العملات الخليجية، وتعرض الدستور في التقرير سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الخليجية الأربعاء 17-5-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار فى بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

فى بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

فى بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات الخليجية

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.