الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري وتباينه أمام الليرة السورية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، تصدر محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرجع ذلك إلى بحث المصريين عليه لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع في الأسواق، وفي هذا السياق ينشر «الدستور» تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر 

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، استقرارًا مقابل العملة المحلية خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

نقدم قائمة لآخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

تحديث لحظي| سعر الدولار اليوم الثلاثاء اليوم 16-5-2023 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 شهد حالة من التباين امام الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث انخفض سعر الدولار في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار انخفاضًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

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