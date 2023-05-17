سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة مع استقرار سعر الصرف في السوق المصرفي المصري لكافة العملات الأجنبية والعربية خلال الشهور الأخيرة، وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية، من خلال نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية التي يقدمها موقع الدستور للقراء ويتم تحديثها باستمرار على مدار اليوم، وهى كما يلي في البنوك التي تعمل بالقطاع المصرفي المصري:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الإسكندرية التجاري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك القاهرة الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في بنك QNB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف الخليجي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في البنك الأهلي الكويتي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في المصرف العربي الأفريقي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

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