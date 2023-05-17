الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة مع استقرار سعر الصرف في السوق المصرفي المصري لكافة العملات الأجنبية والعربية خلال الشهور الأخيرة، وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في البنوك المصرية، من خلال نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية التي يقدمها موقع الدستور للقراء ويتم تحديثها باستمرار على مدار اليوم، وهى كما يلي في البنوك التي تعمل بالقطاع المصرفي المصري:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك الإسكندرية التجاري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

txt

تحديث لحظي| سعر الدولار اليوم الثلاثاء اليوم 16-5-2023 خلال منتصف التعاملات

txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية  

قدر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
يتداول بنك القاهرة الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

txt

مدبولى يستعرض مع مسئولى البنك الدولى عناصر مقترحة لاستراتيجية تنمية الصناعة

txt

توقعات أسعار الذهب.. تاجر يكشف هل سينخفض سعر الجرام الأيام المقبلة؟

 

في بنك QNB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف الخليجي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في البنك الأهلي الكويتي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

في المصرف العربي الأفريقي بلغت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار البنوك المصرية العملات الأجنبية والعربية العملات العملات الاجنبية الدولار الامريكي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الإحصاء: مصر تتوقف عن تصدير الأرز بنسبة 100% مطلع 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى 2023 نصف نهائى دورى الأبطال

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"