سعر الدولار اليوم الأحد 21-5-2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في مختلف البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة أخر تطورات سعره والذي يرتبط بكثير من السلع الأخرى.
سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية
يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21/ 5/ 2023
يورو
33.3359 جنيه للشراء
33.4539 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.3378 جنيه للشراء
38.4655 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2264 جنيه للشراء
34.3501 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.3707 جنيه للشراء
22.4465 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء
8.2491 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3808 جنيه للشراء
100.7317 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3979 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3859 جنيه للشراء
4.4004 جنيه للبيع