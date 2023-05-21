الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 21-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاحد 21/5/2023 في البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في مختلف البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة أخر تطورات سعره والذي يرتبط بكثير من السلع الأخرى.

 

سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية


يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري


30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
 


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس


30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

“التموين” تثبت سعر رغيف الخبز بـ5 قروش بعد تعديل أسعار القمح

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 20-5-2023 خلال منتصف التعاملات

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21/ 5/ 2023


يورو
33.3359  جنيه للشراء 
33.4539 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
38.3378 جنيه للشراء 
38.4655 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.2264 جنيه للشراء 
34.3501 جنيه للبيع

100 ين يابانى
22.3707 جنيه للشراء 
22.4465 جنيه للبيع

ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء 
8.2491 جنيه للبيع

دينار كويتى 
100.3808  جنيه للشراء 
100.7317 جنيه للبيع

درهم إماراتى 
8.3979 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.3859 جنيه للشراء 
4.4004 جنيه للبيع

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"صناعة الحبوب": انخفاض جديد في سعر الدقيق استخراج 72% بالأسواق

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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ75.57 دولار فى التعاملات اليوم

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