سعر الدولار اليوم الأحد 21-5-2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في مصر في مختلف البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة أخر تطورات سعره والذي يرتبط بكثير من السلع الأخرى.

سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية



يستعرض موقع الدستور خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم الاحد 21/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري



30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21/ 5/ 2023



يورو

33.3359 جنيه للشراء

33.4539 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.3378 جنيه للشراء

38.4655 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2264 جنيه للشراء

34.3501 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.3707 جنيه للشراء

22.4465 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2226 جنيه للشراء

8.2491 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3808 جنيه للشراء

100.7317 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3979 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3859 جنيه للشراء

4.4004 جنيه للبيع