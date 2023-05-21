الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظى عيار 21

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظي عيار 21 اليوم الأحد الذي يوافق “21 مايو 2023” أكثر من 100 جنيه منذ تعاملات أمس وحتى منتصف تعاملات “الأحد”، بالتزامن مع إغلاق سعر أوقية “الذهب” في تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 20 دولارا، حتى وصلت لـ1977 دولارا.

سعر الذهب في مصر اليوم


 ونستعرض في السطور التالية سعر الذهب في مصر اليوم الأحد الذي يوافق “21 مايو 2023” في مصر، بعد قرار إعفاء واردات المعدن من الضرائب عدا “القيمة المضافة”، وأيضا تثبيت سعر الفائدة بالبنوك.

سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظي عيار 21

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب في مصر عيار 24 اليوم لنحو 2754 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 لنحو 2410 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 2065 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وصل الجنيه الذهب في مصر نحو 19280 جنيها.

 
 الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد تقلبات سعرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس “السبت”، بينما انخفضت الأوقية نحو 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، حدت من خسائر الذهب، وعززت من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع المنتهي.

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سعر الذهب لحظة بلحظة فى مصر تحديث لحظي عيار 21

سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

 

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