السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.. أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار ٢١ الأكثر مبيعا في مصر نحو ٢٣٤٠ جنيها للجرام.

قال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، إن قرارات الحكومة بإنشاء صندوق استثمار للذهب وإعفاء واردات ذهب  العائدين من الخارج أدت إلي هدوء نسبي في السوق وعدم التكالب على شراء الذهب كما حدث خلال الأيام الماضية.

وأوضح ميلاد في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه القرارات إيجابية وحققت الاستقرار للسوق، حيث إن ٣ عناصر تحدد الأسعار الأول سعر صرف الدولار والعرض والطلب وسعر الذهب في البورصات العالمية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في خام الذهب بعد تطبيق قرار إعفاء ذهب العائدين من الخارج .

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:

سعر عيار ١٤ سجلت نحو ١٥٥٠ جنيها للجرام.

سعر عيار ١٨ سجلت نحو ٢٠٠٦ جنيها للجرام.

سعر عيار ٢١ سجلت نحو ٢٣٤٠ جنيها للجرام.

سعر عيار ٢٤ سجلت نحو٢٦٧٤ جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو ١٨٧٢٠ جنيها.

سعر أوقية الذهب سجلت نحو١٩٧٧ دولارا.

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