السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حدث في مثل اليوم| نقل أعضاء القديس يوحنا فم الذهب

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بذكرى نقل  أعضاء القديس يوحنا فم الذهب.

وقال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم في هذا اليوم تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم من بلدة كوما التي تنيح بها إلى مدينة القسطنطينية وتم ذلك في سنة 437 م بإكرام واحترام لائقين حيث وضعوه هناك في كنيسة الرسل القديسين وكان ذلك في عهد الملك ثاؤدوسيوس الصغير .

وكانت الملكة افدوكسيا زوجة الملك أركاديوس قد نفته لأنه حكم عليها بالامتناع عن الحضور إلى الكنيسة ومن التناول من الأسرار المقدسة لأنها كانت قد اغتصبت بستانا لأرملة ولأسباب أخري . ثم مرضت وأنفقت أموالا طائلة وكان القديس قد مات في المنفي فذهبت إلى قبره وبكت وسألته المغفرة فزال عنها المرض ، أما ترجمة حياته فقد كتبت تحت اليوم السابع عشر من شهر هاتور .

من جهة اخرى، صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، القداس الإلهي، في  كنيسة القديسين أثناسيوس الرسولي والأنبا بيشوي بالخصوص التابعة للإيبارشية، وذلك بمناسبة عيد نياحة القديس أثناسيوس الرسولي،  ورسم نيافته عقب صلاة الصلح اثنين من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، هما:

الأب القمص يوسف ألفي كاهن الكنيسة ذاتها، والأب القمص أثناسيوس القمص توماس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى بالخصوص.

كما صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بقرية صهرجت الكبرى التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

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