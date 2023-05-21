سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية
ارتفاع جديد عاد ليشهده سعر الذهب في مصر ما دفع الكثيرين لمعرفة قيمة هذا الارتفاع على عكس الأيام الماضية الذي شهد انخفاض ملحوظ بعد قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الواردات من الذهب مع القادمين من الخارج.
سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية
يعرض الدستور خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,697 جنيه
شراء 2,754 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,472 جنيه
شراء 2,525 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,360 جنيه
شراء 2,410 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,023 جنيه
شراء 2,066 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,573 جنيه
شراء 1,607 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,349 جنيه
شراء 1,377 جنيه
سعر الأونصة
بيع 83,881 جنيه
شراء 85,658 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,880 جنيه
شراء 19,280 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,697,143 جنيه
شراء 2,754,286 جنيه
أسعار الذهب الحالية تقترب من السعر العالمي
في تصريح لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب في للوقت الحالي تقترب من السعر العالمي متوقعًا أن الفترة القادمة لن تشهد أي انخفاضات جديدة في الأسعار الخاصة بالذهب.
وأوضح ميلاد، في تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار الحالية في السوق مناسبة جدا ويضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.