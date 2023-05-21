سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ارتفاع جديد عاد ليشهده سعر الذهب في مصر ما دفع الكثيرين لمعرفة قيمة هذا الارتفاع على عكس الأيام الماضية الذي شهد انخفاض ملحوظ بعد قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الواردات من الذهب مع القادمين من الخارج.



سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية



يعرض الدستور خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.



سعر الذهب عيار 24

بيع 2,697 جنيه

شراء 2,754 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,472 جنيه

شراء 2,525 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,360 جنيه

شراء 2,410 جنيه



سعر الذهب عيار 18

بيع 2,023 جنيه

شراء 2,066 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,573 جنيه

شراء 1,607 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,349 جنيه

شراء 1,377 جنيه

سعر الأونصة

بيع 83,881 جنيه

شراء 85,658 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 18,880 جنيه

شراء 19,280 جنيه



سعر الكيلو

بيع 2,697,143 جنيه

شراء 2,754,286 جنيه



أسعار الذهب الحالية تقترب من السعر العالمي



في تصريح لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب في للوقت الحالي تقترب من السعر العالمي متوقعًا أن الفترة القادمة لن تشهد أي انخفاضات جديدة في الأسعار الخاصة بالذهب.



وأوضح ميلاد، في تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار الحالية في السوق مناسبة جدا ويضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.