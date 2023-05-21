الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفاع جديد عاد ليشهده سعر الذهب في مصر ما دفع الكثيرين لمعرفة قيمة هذا الارتفاع على عكس الأيام الماضية الذي شهد انخفاض ملحوظ بعد قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الواردات من الذهب مع القادمين من الخارج.


سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية


يعرض الدستور خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 21 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.


سعر الذهب عيار 24 

بيع 2,697 جنيه 
شراء 2,754 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,472 جنيه 
شراء 2,525 جنيه

 

سعر الذهب عيار 21 
بيع 2,360 جنيه 
شراء 2,410 جنيه


سعر الذهب عيار 18
بيع 2,023 جنيه 
شراء 2,066 جنيه

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 
بيع 1,573 جنيه 
شراء 1,607 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,349 جنيه 
شراء 1,377 جنيه

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سعر الأونصة 
بيع 83,881 جنيه 
شراء 85,658 جنيه


سعر الجنيه الذهب
بيع 18,880 جنيه 
شراء 19,280 جنيه


سعر الكيلو
بيع 2,697,143 جنيه 
شراء 2,754,286 جنيه


أسعار الذهب الحالية تقترب من السعر العالمي 


في تصريح لهاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب في للوقت الحالي تقترب من السعر العالمي متوقعًا أن الفترة القادمة لن تشهد أي انخفاضات جديدة في الأسعار الخاصة بالذهب.


وأوضح ميلاد، في تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار الحالية في السوق مناسبة جدا ويضمن للمستهلك الحفاظ على مدخراته بطريقة عادلة.

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