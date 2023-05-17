الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟.. الشعبة تكشف

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار الحكومة بالسماح بدخول الذهب مع القادمين من الخارج بدون جمارك.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن عيارات الذهب متعارف عليها دوليًا، وإن كل عيار له سعر، وإنه في حالة البيع والشراء تكون بسعر يوم البيع أو الشراء.

وأضاف، أن الذهب الذى سيكون مع الوافدين، سيباع فى مصر بسعر اليوم، وعقب على سؤال :" هل يباع الذهب الوارد من الخارج بنفس الأسعار المحلية"، قائلاً:" إن الذهب يباع بسعر اليوم، لآن الذهب هو ذهب فى أى مكان".

ولفت إلى أن معظم دول الخليج تتعامل بنفس الأعيرة المصرية، وهناك دول تستخدم عيار 14 وأقل، ولكن بشكل عام الأعيرة متعارفة.