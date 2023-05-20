السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن أسعار اللحوم.. أحمد آدم: "قربت توصل لسعر الذهب"

أحمد آدم
أحمد آدم

علق الفنان أحمد آدم على ارتفاع أسعار اللحمة، قائلًا: "وبعدين في اللحمة وسعرها يا جماعة، اللي عمالة تغلى كل شوية دي، أنا سمعت إنها هتبقى بـ 350 جنيه، دي قربت توصل لسعر الذهب". 

وأضاف أحمد آدم خلال تقديمه برنامج “آدم شو”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن اللحمة هتتباع بالجرام مش بالكيلو بعد كده، معقبًا: "تدخل عند الجزار بعد كده وإنت حاطت إيدك في جيبك وتقوله لو سمحت 2 جرام لحمة، وحطهالي في علبة قطيفة الله يخليك، وتبقى عامل حسابك على 350 جنيه، تلاقيه بيقولك 400، وتساله الـ 50 الزيادة دول بتوع إيه، يقولك مصنعية، إنت معاك حتى لحمة عيار 24 مش أي حاجة". 

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