الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة محال الذهب فى الوايلى

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة محال الذهب فى الوايلى بأسلوب المغافلة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة. 

كان رجال المباحث بالقاهرة نجحوا في ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولة المصدر" واعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" .

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