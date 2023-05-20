السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف بكام تقدر تجيب شبكة الزواج (فيديو)

الذهب
الذهب

شهد الأسبوعين الماضيين تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب، في السوق المحلي، حيث تراجع نحو 500 جنيه في الجرام الواحد في حوالي 10 أيام فقط بعد فترة من الارتفاعات المهولة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 في أعلى مستوى له 1800 جنيه، وبعد تلك الانخفاضات المستمرة بدأ السعر يرتفع تدريجيًا منذ أمس وحتى في معاملات اليوم، ويظل السؤال حول بأي ثمن يمكن شراء شبكة الزفاف، خاصة وأن البعض يتوقع بأن الشبكة تحتاج إلى مبالغ طائلة في ظل الوضع الراهن من إرتفاع أسعار الذهب.

قال محمد ترة أحد تجار الذهب أن شراء شبكة الزفاف تكون بحسب مقدرة العريس، فهناك من يشتري قطعة وقطعتين وثلاث قطع ذهب، وهناك من يشترى أكثر من ذلك، لكن في النهاية كل شيء متواجد وبحسب الفئة السعرية يتم تحديد الشبكة فيمكن من 10 آلاف جنيه الحصول على شبكة، ومن 12 ألف جنيه والمتوسط في الشبكات يكون من 20 و25 و30 ألف جنيه وهناك من يشترى دبلة وخاتم فقط ويتكلف حوالي 8 آلاف جنيه.

واستعرض ترة مجموعة من الشبكات خلال لقائه مع “الدستور” عبر فيديو مصور تكونت الأولى من خاتم ودبلة ومحبس بمبلغ 15 آلاف جنيه شامله المصنعية، كما استعرض شبكة أخرى تتكون من طقم كامل يضم خاتم ودبلة وسلسة وانسيال بحوالي 20 ألف جنيه، فيما استعرض طقم شبكة مكون من خاتم ودبلة وانسيال يزنوا نحو 20 جرام بمبلغ 30 ألف جنيه.

شبكة الزفاف أسعار الذهب الذهب السوق المحلي سعر الذهب عيار 21 الذهب عيار 21

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