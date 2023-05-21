الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحديث يومي| سعر اليورو اليوم الأحد 21-5-2023 خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023، شهد انخفاضًا خلال منتصف التعاملات امام الجنيه المصري، مسجلاً 33.33 جنيهًا للشراء، و 33.45 جنيهًا للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية. 

سعر اليورو اليوم السبت 20-5-2023 أمام الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري 

نقدم خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري استقر خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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