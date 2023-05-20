سعر اليورو اليوم السبت 20-5-2023 أمام الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية حيث بلغ نحو 33.70 جنيه للشراء، و33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، وكان سعر اليورو قد شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

نستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 استقرارًا في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.