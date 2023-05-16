الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.70 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

يستعرض “الدستور” في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

ثبت سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

لم يتغير سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

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