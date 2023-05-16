تراجع الدولار بسبب أزمة سقف الدين فى الولايات المتحدة

استمر الضغط على الدولار، اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت وطأة خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في ظل مؤشرات قليلة على انفراجه في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، تغيرا طفيفا عند 102.47 نقطة، وتراجع الليلة الماضية من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع ليخسر 0.26 بالمئة.

وتأثر المستثمرون خلال الأسبوع الجاري بالمناقشات الجارية حول سقف الدين، والذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشأنه إن البلاد قد تصل إليه في الأول من يونيو.

وعبر الرئيس جو بايدن عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق في الوقت المناسب قبل الاجتماع المتوقع مع قادة الكونجرس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي قال إن الجانبين ما زالا متباعدين.

- تجدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو

وانتعش الدولار الأسبوع الماضي بسبب تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وبسبب القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو.

وتخلى الدولار الأسترالي عن مكاسب صغيرة حققها في التعاملات المبكرة وتراجع بعدما جاءت بيانات اقتصادية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، أقل من توقعات المحللين، وزادت البيانات الصينية المؤشرات على تعثر تعافي الصين من قيود جائحة كوفيد، وانخفض اليوان صوب أدنى مستوى له في شهرين.

- أسعار العملات الأجنبية اليوم

وطرأ تغير طفيف على اليورو ليصل إلى 1.0870 دولار اليوم الثلاثاء، بعدما صعد من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع الليلة الماضية.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2515 دولار بعد صعوده 0.67 بالمئة أمس الاثنين.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.

وخسر الدولار 0.08 بالمئة إلى 135.975 ين بعد أن ارتفع إلى 136.32 أمس الاثنين.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.49 بالمئة في طوكيو من 3.511 بالمئة الليلة الماضية.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة إلى 6.9723 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن لامس 6.9749 يوان أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 10 مارس.