الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع الدولار عن أعلى مستوى له فى 5 أسابيع

الدولار
الدولار

تراجع الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، اليوم الإثنين، بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت أربكت المحللين.

وفي غضون ذلك، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع اتجاه الانتخابات الرئاسية نحو جولة إعادة على ما يبدو، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابات أكثر حسما.

وارتفع اليورو 0.27 بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين إلى 1.088 دولار بعد انخفاضه 1.54 بالمئة في الأسبوع السابق.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 15-5-2023 خلال منتصف التعاملات (تحديث لحظي)

أسعار العملات الأجنبية

وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون إن هناك عوامل عديدة قد تكون وراء الارتفاع الأخير للدولار من بينها المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن أزمة سقف الدين والنمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع إلى شراء العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.

وقال ألفين تان رئيس إدارة استراتيجية بورصات آسيا في آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية خلال اليومين الماضيين دعم الدولار.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية يومي الجمعة والإثنين بعد أن قفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في مسح أجرته جامعة ميشيجان. ويؤدي ذلك إلى احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل مرة أخرى، ويعتقد المتعاملون أن ذلك سيحدث بنسبة 11.5%.

وارتفع الدولار 0.18 بالمئة مقابل الين الياباني بعد صعوده 0.67 بالمئة الأسبوع الماضي.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.248 دولار بعد انخفاضه 1.45 بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.38 بالمئة إلى 19.654 مقابل الليرة تركية بعد أن قفز في وقت سابق إلى 19.7 للمرة الأولى منذ العاشر من مارس عندما سجل مستوى قياسيا عند 19.8 نقطة في يوم تداول متقلب.

واتجهت الانتخابات التركية صوب جولة إعادة بعد أن فاق الرئيس رجب طيب أردوغان التوقعات فيها.

وهبط الدولار 0.75 بالمئة إلى 33.725 بات في التعاملات داخل تايلاند.

وحققت أحزاب المعارضة في تايلاند فوزا مذهلا في الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، لكن ليس من المؤكد بعد ما إذا كانت ستشكل الحكومة المقبلة في ظل قواعد برلمانية وضعها المجلس العسكري.

ويتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر انخفاض الدولار في الأشهر المقبلة مع انحسار التضخم وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة.

الدولار تراجع الليرة اليورو الولايات المتحدة الفائدة

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