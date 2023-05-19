الذرة الأوكراني بـ12800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأعلاف اليوم استقرارا في الأسواق اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنيني“ :15300 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلي” 15300 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 12800 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلي “حورس” 2500 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة

وسجل سعر طن أعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 16000جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلي 44%-37000 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي 38000 جنيه.

اسعار الصويا اليوم الجمعة

صويا فول فات “مستورد” 36900 جنيه “أرضه”، وسجل سعر طن صويا فول فات ”محلي” 36500جنيه ” ارضه ”، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد” 28600 جنيه ”أرضه” وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي” 23800 جنيه ”أرضه”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%-28000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد” 49500 جنيه، بينما بلغ سعر جيلوتين ”محلي” 49200 جنيه، في حين بلغ سعر ردة بران محلي 11500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 11800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيها، وسجل سعر قيراط البرسيم من 260 إلى 290 جنيها.

أسعار علف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادي 26300 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25800 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 25500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ23300 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ21800 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21600 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21700 جنيه للطن.