انخفاض ملحوظ في أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023 بفعل استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية حيث أصدر البنك المركزي يوم الخميس الماضي قرار بتثبيت الفائدة على الاقتراض والإيداع مما أنعش سوق صناعة الحديد والصلب في مصر حيث تعتمد على مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023

تشهد أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب انخفاض ملحوظ وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية جنونية بفعل الاضطرابات في أسعار الصرف وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39800 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز العتال 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39300 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1820 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1795 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1760 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1720 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1890 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيه.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1825 جنيه.