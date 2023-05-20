السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023

الحديد
الحديد

انخفاض ملحوظ في أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023 بفعل استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية حيث أصدر البنك المركزي يوم الخميس الماضي قرار بتثبيت الفائدة على الاقتراض والإيداع  مما أنعش سوق صناعة الحديد والصلب في مصر حيث تعتمد على مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023
تشهد أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 20-5-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب انخفاض ملحوظ وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية جنونية بفعل الاضطرابات في أسعار الصرف وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39800 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز العتال 39500 جنيه للطن.

txt

بشرى سارة.. سعر الدولار يتراجع خلال شهرين

txt

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.

txt

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ75.57 دولار فى التعاملات اليوم

txt

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة وسعره في معاملات اليوم

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1820 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1795 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1760 جنيه.

 
سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1720 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1890 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1825 جنيه.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت سعر طن الحديد طن الحديد سعر حديد التسليح

الأكثر قراءة

إحباط هجوم إرهابى ضد الجيش السورى فى منطقة التنف

أسعار الدواجن اليوم السبت 20-5-2023 للمستهلكين فى مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الجزائر تترأس أعمال اجتماع الدورة الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى

ميقاتى: لبنان يعانى من أزمات مستمرة

بخطاب ساخر.. وكالة ترفض تسليم صور "باباراتزى" لهارى وميجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى